Bologna-Parma 4-1 | E’ di Mihajlovic il derby emiliano

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 28 settembre 2020) E' delilcontro il, posticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoblù vincono 4-1 al Dall'Ara grazie alla doppietta di Soriano nel primo tempo e ai gol di Skov Olsen e Palacio nella ripresa. La rete di Hernani a metà secondo tempo non basta a rinvigorire i gialloblù, che restano anche in dieci per l'espulsione di Iacoponi.conquista i primi tre punti stagionali, Liverani resta fermo a zero in fondo alla clRisultati (seconda giornata): Torino-Atalanta 2-4, Cagliari-Lazio 0-2, Sampdoria-Benevento 2-3, Inter-Fiorentina 4-3, Domenica 27 settembre: Spezia-Sassuolo 1-4, Verona-Udinese 1-0, Napoli-Genoa 6-0, Crotone-Milan 0-2, Roma-Juventus 2-2, Lunedì 28 settembre:4-1Classifica serie A: ...