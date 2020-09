BCE, Lagarde: board pronto ad adeguare le misure in base all’evoluzione della crisi (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – Incerta, incompleta e non equilibrata. Ha definito così la ripresa post Covid-19 la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, nel corso di un’audizione presso la commissione economica del Parlamento Ue. “L’impatto della pandemia si sta facendo ancora sentire nell’area Euro: le imprese fronteggiano difficoltà, le persone perdono il lavoro e le prospettive sul futuro restano incerte”, ha affermato la presidente. Per questa ragione Lagarde non ha escluso manovre di aggiustamento da parte della BCE nei prossimi mesi. Il board dei Governatori, ha detto ai deputati europei, “resta pronto ad adeguare i suoi strumenti, in modo appropriato, per assicurare che ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – Incerta, incompleta e non equilibrata. Ha definito così la ripresa post Covid-19 la presidenteBanca Centrale Europea, Christine, nel corso di un’audizione presso la commissione economica del Parlamento Ue. “L’impattopandemia si sta facendo ancora sentire nell’area Euro: le imprese fronteggiano difficoltà, le persone perdono il lavoro e le prospettive sul futuro restano incerte”, ha affermato la presidente. Per questa ragionenon ha escluso manovre di aggiustamento da parteBCE nei prossimi mesi. Ildei Governatori, ha detto ai deputati europei, “restaadi suoi strumenti, in modo appropriato, per assicurare che ...

