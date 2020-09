"Venezia per i veneziani". La città e il lockdown, intervista a Karole P.B. Vail (Di domenica 27 settembre 2020) “Il periodo di lockdown è stato difficile come ovunque, ma devo dire, sotto alcuni aspetti, qui a Venezia anche particolare. Siamo passati da un turismo eccessivo, ad una città completamente vuota e deserta. Oggi più vivibile”. L’immagine che ci viene in mente parlando di Venezia dopo il lockdown con Karole P.B. Vail, direttrice della Collezione Peggy Guggenheim, è quella della città dipinta nei quadri di Canaletto. Il ritratto che ne fa, infatti, è quello di un luogo che ha recuperato una dimensione più umana, capace di riscoprire anche attività mortificate dall’iperturismo.“Il traffico del Canal Grande è più tranquillo, ad esempio. Si vedono ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 settembre 2020) “Il periodo diè stato difficile come ovunque, ma devo dire, sotto alcuni aspetti, qui aanche particolare. Siamo passati da un turismo eccessivo, ad una; completamente vuota e deserta. Oggi più vivibile”. L’immagine che ci viene in mente parlando didopo ilconP.B., direttrice della Collezione Peggy Guggenheim, è quella della; dipinta nei quadri di Canaletto. Il ritratto che ne fa, infatti, è quello di un luogo che ha recuperato una dimensione più umana, capace di riscoprire anche attività mortificate dall’iperturismo.“Il traffico del Canal Grande è più tranquillo, ad esempio. Si vedono ...

ItalianAirForce : #GiubileoLauretano Continua il viaggio itinerante della Sacra Effige della #MadonnadiLoreto in Friuli Venezia Giul… - LuigiBrugnaro : É la vittoria di una squadra a guida civica, appoggiata dai partiti di centrodestra, ma civica. ?? Grazie ai cittadi… - LuigiBrugnaro : Continuerò a lavorare e amministrare per tutti, come ho sempre fatto. Grazie alle persone che mi hanno sostenuto.… - AntScibilia : CIO' CHE SOSTENGO DA TEMPO. VENEZIA E FIRENZE SONO DUE CITTA MORTE ADESSO ANCHE SENZA TURISTI MUMMIFICATE URGE CAMB… - maxfurini : RT @TurismoVeneto: La #ScalaContarinidelBovolo deve il suo appellativo alla peculiare forma a chiocciola (“bovolo”). Un gioiello dello stil… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia per Venezia. Fondo per comprare gli hotel in crisi. Il piano di Cdp piace a Federalberghi La Nuova Venezia "Io, medico in ospedale colpito dal Covid: lo racconto in un docufilm"

Lo hanno girato nelle fasi più cruente dell'emergenza coronavirus, in ospedale, nelle strade deserte. "A viso aperto", docu-roadmovie nelle zone più colpite dal Covid in Italia, arriva a Torino domani ...

"Venezia per i veneziani". La città e il lockdown, intervista a Karole P.B. Vail

La direttrice della Collezione Peggy Guggenheim così vede il futuro: "Deve diventare sempre più una città al servizio dei residenti. Potrebbe diiventare una hub per la ricerca sul clima, sull’ambiente ...

Lo hanno girato nelle fasi più cruente dell'emergenza coronavirus, in ospedale, nelle strade deserte. "A viso aperto", docu-roadmovie nelle zone più colpite dal Covid in Italia, arriva a Torino domani ...La direttrice della Collezione Peggy Guggenheim così vede il futuro: "Deve diventare sempre più una città al servizio dei residenti. Potrebbe diiventare una hub per la ricerca sul clima, sull’ambiente ...