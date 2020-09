Traffico Roma del 27-09-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 settembre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione venerdì trovati all’ascolto nulla da segnalare sul grande raccordo anulare buona la situazione anche lungo il percorso Urbano della A24 nessun problema in città non dà tregua il maltempo ancora piogge insistenti su tutta la regione Vediamo le segnalazioni a San Giovanni chiusa via Cerveteri per problemi al manto stradale tra via so a Piazza Re dinella giornata Europea del patrimonio presso l’ambasciata francese attenzione ai divieti in Piazza Farnese e vie limitrofe cambiamenti per la circolazione anche in via di Pozzo Pantaleo per un evento religioso chiusa oggi Piazza dei Quiriti fino alle 22 per la domenica di Mostra Mercato dell’antiquariato nell’ambito dell’iniziativa il tuo quartiere non è una discarica nei municipi dispari dalle 8 alle 13 ...