Svizzera: referendum boccia lo stop a libera circolazione con Ue. L’esultanza di Bruxelles (Di domenica 27 settembre 2020) «Oggi è un grande giorno per le relazioni tra la Svizzera e l'Unione Europea». Così su twitter Charles Michel. Che aggiunge: «Accogliamo con favore il risultato del voto popolare e attendiamo con ansia la continuazione della nostra stretta collaborazione. Il popolo svizzero ha parlato e mandato un chiaro messaggio: insieme ci attende un grande futuro» Leggi su firenzepost (Di domenica 27 settembre 2020) «Oggi è un grande giorno per le relazioni tra lae l'Unione Europea». Così su twitter Charles Michel. Che aggiunge: «Accogliamo con favore il risultato del voto popolare e attendiamo con ansia la continuazione della nostra stretta collaborazione. Il popolo svizzero ha parlato e mandato un chiaro messaggio: insieme ci attende un grande futuro»

PaoloGentiloni : #Svizzera, vince il No alla proposta di limitare la libera circolazione delle persone. Bella domenica democratica e… - ivanscalfarotto : I “no” appaiono in netto vantaggio nello spoglio dei voti del referendum che in #Svizzera avrebbe rimesso in discus… - rulajebreal : Dopo il disastro della Brexit e il fallimento nella gestione della pandemia da parte dei governi guidati dai sovran… - FridaeArtemisia : RT @IlPattoTradito: Il #lupo mantiene la sua protezione integrale in #Svizzera. Gli ambientalisti vincono il referendum contro il cambiame… - Animal_Genocide : RT @Animal_Genocide: In #Svizzera vince il “no”, il referendum sulla #caccia salva il #lupo -