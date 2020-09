Shutter Island: stasera su Iris il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio (Di domenica 27 settembre 2020) stasera su Iris, alle 21:00, va in onda Shutter Island, il film diretto nel 2010 da Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo e Michelle Williams. stasera su Iris, alle 21:00, va in onda Shutter Island, il thriller diretto nel 2010 da Martin Scorsese, con un cast pieno di stelle, dai due protagonisti, Leonardo DiCaprio e Mark Ruffalo, passando per il premio Oscar Michelle Williams, Ben Kingsley e Max von Sydow. Il film è tratto dal romanzo omonimo (pubblicato in Italia con il titolo L'isola della paura) di Dennis Lehane. Nell'autunno del 1954 gli agenti federali Teddy ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 settembre 2020)su, alle 21:00, va in onda, ildiretto nel 2010 da, con, Mark Ruffalo e Michelle Williams.su, alle 21:00, va in onda, il thriller diretto nel 2010 da, con un cast pieno di stelle, dai due protagonisti,e Mark Ruffalo, passando per il premio Oscar Michelle Williams, Ben Kingsley e Max von Sydow. Ilè tratto dal romanzo omonimo (pubblicato in Italia con il titolo L'isola della paura) di Dennis Lehane. Nell'autunno del 1954 gli agenti federali Teddy ...

star_filledsky_ : Stasera c'è shutter Island su iris se qualcuno vuole vederlo!!! - clikservernet : Shutter Island: quando la spiegazione del finale si perde nella nebbia - Noovyis : (Shutter Island: quando la spiegazione del finale si perde nella nebbia) Playhitmusic - - MironBasco : Come spesso accade la #domenica c'è il #mondo in #Tv ?? #Iris propone una bella accoppiata: alle 21 (precise eh?) '… - ggirlaalmighty : ho appena scoperto che stasera su canale 22 c’è quel capolavoro di Shutter Island, ora so come passare la mia ultima sera nella mia casetta -