“Shutter Island”, niente è come sembra (Di domenica 27 settembre 2020) Shutter Island, per la regia di Martin Scorsese, si presenta al pubblico come un thriller psicologico. Tratto dal romanzo L’isola della paura di Dennis Lehane, il film riprende stile, ambientazione e atmosfera del genere noir in voga negli anni ’40 e ’50. Un omaggio contemporaneo all’arte della suspense dei grandi maestri del cinema classico. Claustrofobico, inquietante e proprio per questo affascinante, Shutter Island approfondisce gli stereotipi del filone noir collegandoli a meccanismi psicologici che risultano ancora oggi intricati e destabilizzanti. Ci troviamo nel 1954, gli agenti federali Edward Daniels (Leonardo DiCaprio) e Chuck Aul (Mark Ruffalo) arrivano tramite nave presso l’isola in cui ha sede l’ospedale psichiatrico di Ashecliff. Qui devono indagare sulla scomparsa di una paziente, Rachel Solando. Durante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 settembre 2020) Shutter Island, per la regia di Martin Scorsese, si presenta al pubblicoun thriller psicologico. Tratto dal romanzo L’isola della paura di Dennis Lehane, il film riprende stile, ambientazione e atmosfera del genere noir in voga negli anni ’40 e ’50. Un omaggio contemporaneo all’arte della suspense dei grandi maestri del cinema classico. Claustrofobico, inquietante e proprio per questo affascinante, Shutter Island approfondisce gli stereotipi del filone noir collegandoli a meccanismi psicologici che risultano ancora oggi intricati e destabilizzanti. Ci troviamo nel 1954, gli agenti federali Edward Daniels (Leonardo DiCaprio) e Chuck Aul (Mark Ruffalo) arrivano tramite nave presso l’isola in cui ha sede l’ospedale psichiatrico di Ashecliff. Qui devono indagare sulla scomparsa di una paziente, Rachel Solando. Durante ...

LuigiLocatelli : Rivedere stasera in tv un grande film: SHUTTER ISLAND di Martin Scorsese (dom. 27 sett. 2020) - dreckleburg_ : a me devono rinchiudere a shutter island - Humay__ra : RT @lostenart: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo ?? Shutter Island - BookshireLibri : Shutter Island stasera in tv: trama e trailer del film tratto dal romanzo di Dennis Lehane - SoloLibri : Shutter Island stasera in tv: trama e trailer del film tratto dal romanzo di Dennis Lehane: ?? @eleonoramdaniel ? -

Ultime Notizie dalla rete : “Shutter Island”