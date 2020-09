Roma, lotta a tutto campo allo spaccio: la Polizia arresta 17 persone, sequestrato 1.3kg di droga (Di domenica 27 settembre 2020) Roma. L’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti della Polizia di Stato nella Capitale ha portato all’arresto di 17 persone oltre al sequestro di circa 1,3 kg. tra eroina, cocaina, hashish, marijuana, shaboo, metanfetamine, sostanze da taglio oltre a 5 piante di marijuana e circa 7.500 Euro in contanti. Ecco gli interventi suddivisi per zona. Fidene Serpentara In zona Fidene-Serpentara gli uomini del commissariato Celio hanno arrestato, P.A. di 48 anni e B.M. di 43 anni, entrambi Romani. I poliziotti, dopo svariate indagini, hanno appurato l’attività illecita posta in essere dai due che, piazzandosi in parcheggi di fortuna, rifornivano gli assuntori di zona. Colti in flagranza dagli agenti i due ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 settembre 2020). L’attività di prevenzione e contrastodi sostanze stupefacenti delladi Stato nella Capitale ha portato all’arresto di 17oltre al sequestro di circa 1,3 kg. tra eroina, cocaina, hashish, marijuana, shaboo, metanfetamine, sostanze da taglio oltre a 5 piante di marijuana e circa 7.500 Euro in contanti. Ecco gli interventi suddivisi per zona. Fidene Serpentara In zona Fidene-Serpentara gli uomini del commissariato Celio hannoto, P.A. di 48 anni e B.M. di 43 anni, entrambini. I poliziotti, dopo svariate indagini, hanno appurato l’attività illecita posta in essere dai due che, piazzandosi in parcheggi di fortuna, rifornivano gli assuntori di zona. Colti in flagranza dagli agenti i due ...

WRicciardi : Roma, la Cnn: 'Fiumicino primo aeroporto al mondo nella lotta al Covid' - repubblica : Roma, la Cnn: 'Fumicino primo aeroporto al mondo nella lotta al Covid' [aggiornamento delle 16:19] - CorriereCitta : Roma, lotta a tutto campo allo spaccio: la Polizia arresta 17 persone, sequestrato 1.3kg di droga - LizadiGennaro : Eh lo so mucca tu mi guardi e mi chiedi se questi sono gli umani superiori? Eh lo so non sono degni nemmeno di esse… - Bonaventurout : @RealMarco94 Secondo me saranno gli outsider nella lotta al settimo posto (che vale la Conference League se non sba… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma lotta Roma, lotta a tutto campo allo spaccio: la Polizia arresta 17 persone, sequestrato 1.3kg di droga Il Corriere della Città Capello: «È vero, ho detto “Mai alla Juve” e vi spiego il motivo»

Fabio Capello, ex allenatore della Juve, intervenuto nella giornata di ieri a Radio Deejay ha parlato proprio del suo passaggio dalla panchina della Roma a quella bianconera e non solo… MAI ALLA JUVE ...

Almanacco del 27 Settembre

A Milano il sole sorge alle 06:18 e tramonta alle 18:09 (ora solare) Vincenzo, deriva dall’aggettivo latino vincens, tratto da Victor, e prende il significato di “destinato alla vittoria, vittorioso” ...

Fabio Capello, ex allenatore della Juve, intervenuto nella giornata di ieri a Radio Deejay ha parlato proprio del suo passaggio dalla panchina della Roma a quella bianconera e non solo… MAI ALLA JUVE ...A Milano il sole sorge alle 06:18 e tramonta alle 18:09 (ora solare) Vincenzo, deriva dall’aggettivo latino vincens, tratto da Victor, e prende il significato di “destinato alla vittoria, vittorioso” ...