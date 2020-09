Roma e la movida | oltre 100 persone sorprese a ballare senza mascherina | scatta la chiusura per il locale

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 27 settembre 2020) Nonostante le condizioni avverse legate al maltempo, non si arresta l’attività di vigilanza della PoliziadiCapitale con particolare attenzione al rispetto della normativa per il contenimento del contagio da Covid-19. Ecco tutte le operazioni Anche in questo fine settimana le pattuglie hanno eseguito controlli all’interno dei locali, sulle strade e nelle principali località maggiormente interessate da possibili assembramenti. Disposta ladi unnel Centro Storico a causa del mancato rispetto delle regole anti-contagio, all’interno100intente aravvicinate e. Diverse le irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche ...