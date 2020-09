Roland Garros 2020: Giustino-Moutet interrotta per pioggia (Di domenica 27 settembre 2020) Interruzione al terzo set nel match di terzo turno del Roland Garros 2020 che vede protagonisti Lorenzo Giustino e Corentin Moutet. A Parigi torna protagonista la pioggia nella serata domenicale e i due tennisti sono costretti a tornare negli spogliatoi. Il match è stato interrotto durante il corso del terzo set con Giustino avanti 4-3 dopo il 6-0 di Moutet nel primo e il 7-6 di Giustino nel secondo. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Interruzione al terzo set nel match di terzo turno delche vede protagonisti Lorenzoe Corentin. A Parigi torna protagonista lanella serata domenicale e i due tennisti sono costretti a tornare negli spogliatoi. Il match è stato interrotto durante il corso del terzo set conavanti 4-3 dopo il 6-0 dinel primo e il 7-6 dinel secondo.

SuperTennisTv : Prima vittoria in carriera al Roland Garros per @janniksin , che sconfigge al primo turno #Goffin 7-5 6-0 6-3.… - Eurosport_IT : Dopo Sinner, avanti anche Travaglia! ???? Diventano due gli azzurri al secondo turno del Roland Garros! 6-3 6-4 6-4… - Eurosport_IT : Oggi inizia il Roland Garros, dieci anni fa Francesca Schiavone trionfava a Parigi? #EurosportTENNIS |… - paoloangeloRF : RT @VinceMartucci: Vincere tre set a zero al primo ostacolo del Roland Garros: bravi Sinner, Cecchinato e Travaglia ???????????? il Rinascimento… - sportface2016 : #RG20 | #Giustino-#Moutet interrotta per pioggia -