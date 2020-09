Ritrovato il corpo del militare che ieri si era tuffato in mare a Milazzo per salvare un ragazzo in difficoltà (Di domenica 27 settembre 2020) Il sottufficiale della Guardia costiera Aurelio Visalli, lascia la moglie e due figli. Cordoglio unanime della politica, Conte 'Rende merito' al suo coraggio. I colleghi lo ricordano tra le lacrime: '... Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 settembre 2020) Il sottufficiale della Guardia costiera Aurelio Visalli, lascia la moglie e due figli. Cordoglio unanime della politica, Conte 'Rende merito' al suo coraggio. I colleghi lo ricordano tra le lacrime: '...

luigidimaio : Ci lascia da eroe. È una giornata triste per tutti noi. È stato ritrovato il corpo del sottufficiale Aurelio Visall… - guardiacostiera : Un mezzo navale della #GuardiaCostiera ha ritrovato questa mattina, davanti il litorale di #Milazzo, il corpo senza… - repubblica : E' di Hafsa il corpo ritrovato nel fiume Adda: il padre si tuffava ogni giorno per cercarla - infoitinterno : Tragedia nelle acque siciliane, ritrovato il corpo del sottufficiale Aurelio Visalli: “Riposa in pace, eroe” - infoitinterno : Ritrovato il corpo senza vita di Camilla Sismondo, dispersa sulla Rocca dell'Abisso - La Guida -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovato corpo Milazzo, ritrovato il corpo del sottufficiale annegato per salvare un ragazzo. Di Maio annulla la visita La Repubblica Uomo tatua il 95% del suo corpo ed è fiero del suo aspetto non convenzionale: “Sono un bel mostro”

Victor, uomo di 50 anni con il 95% del suo corpo tatuato, non si cura del giudizio altrui e mostra con fierezza il suo aspetto non convenzionale. In un mondo in cui il 60% dei giovani punta a somiglia ...

Cause e trattamenti per il mal di testa "dietro agli occhi"

Spesso il mal di testa è il risultato di un uso prolungato di strumenti digitali al lavoro e a casa, e si manifesta con un lieve dolore localizzato sulla fronte e sulle tempie ...

