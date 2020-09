Pavia, a 14 mesi in coma: i medici trovano tracce di marijuana nelle urine della piccola (Di domenica 27 settembre 2020) A 14 mesi in coma. La droga, l’angoscia, la corsa in ospedale. Una vicenda che ha tenuto in tensione un’intera comunità in Lomellina. E che fortunatamente non ha avuto un esito tragico, anche se si è temuto il peggio. Grande paura per una bambina di appena 14 mesi che è stata portata in coma al Policlinico San Matteo di Pavia. I medici le hanno trovato tracce di marijuana nelle urine. A riportare la notizia è La Provincia Pavese. A 14 mesi in coma, il ricovero in pediatria La piccola – come riportano le cronache – si è ripresa nel giro di alcuni giorni. Subito dopo, è stata trasferita in una struttura ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 27 settembre 2020) A 14in. La droga, l’angoscia, la corsa in ospedale. Una vicenda che ha tenuto in tensione un’intera comunità in Lomellina. E che fortunatamente non ha avuto un esito tragico, anche se si è temuto il peggio. Grande paura per una bambina di appena 14che è stata portata inal Policlinico San Matteo di. Ile hanno trovatodi. A riportare la notizia è La Provincia Pavese. A 14in, il ricovero in pediatria La– come riportano le cronache – si è ripresa nel giro di alcuni giorni. Subito dopo, è stata trasferita in una struttura ...

