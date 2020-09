Ogni Mattina: ecco chi sostituirà Alessio Viola (Di domenica 27 settembre 2020) Alessio Viola e Daniele Piervincenzi I telespettatori che Ogni Mattina (e Ogni Mattina dopo il TG) si sintonizzano su TV8 per guardare il rotocalco quotidiano condotto da Adriana Volpe ed Alessio Viola, venerdì scorso hanno dovuto fare i conti con l’assenza di quest’ultimo, sostituito in quell’occasione da Davide Camicioli di Sky Sport 24. Il conduttore non era in video a causa di un incidente in motorino, che lo terrà a casa anche per le prossime due settimane. Viola nell’incidente ha riportato una frattura del setto nasale, e la prognosi di due settimane ha reso necessaria una riorganizzazione del cast. Adriano Volpe, infatti, non condurrà da sola in attesa del suo ritorno, ma saranno due i ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 27 settembre 2020)e Daniele Piervincenzi I telespettatori che(edopo il TG) si sintonizzano su TV8 per guardare il rotocalco quotidiano condotto da Adriana Volpe ed, venerdì scorso hanno dovuto fare i conti con l’assenza di quest’ultimo, sostituito in quell’occasione da Davide Camicioli di Sky Sport 24. Il conduttore non era in video a causa di un incidente in motorino, che lo terrà a casa anche per le prossime due settimane.nell’incidente ha riportato una frattura del setto nasale, e la prognosi di due settimane ha reso necessaria una riorganizzazione del cast. Adriano Volpe, infatti, non condurrà da sola in attesa del suo ritorno, ma saranno due i ...

