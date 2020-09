Napoli-Genoa, Gattuso: “Lozano è un giocatore diverso. Koulibaly? Spero rimanga” (Di domenica 27 settembre 2020) “Il risultato è bugiardo, se Zielinski non segna subito avrei messo un altro centrocampista e avremmo giocato 4-3-3. Abbiamo sofferto un pochettino prima del 2-0 ma cista quando giochi solo con Fabian e Zielinski al centro. Abbiamo rischiato di prendere gol. Qualcosa concediamo, ma ci sta con questo modulo. Abbiamo peccato un po’ di equilibrio, dobbiamo migliorare“. Sono queste le parole di Gennaro Gattuso ai microfoni di Sky Sport in seguito alla roboante vittoria inflitta al Genoa. Il tecnico partenopeo si è poi soffermato sull’apporto di Lozano e Osimhen: “Dobbiamo pensare a migliorare e far giocare quelli che stanno meglio fisicamente. Dobbiamo trovare un buon equilibrio per giocare un certo tipo di calcio. A Lozano non sto regalando nulla. Ha una forza diverse nelle gambe, non cade a terra quando tira ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) “Il risultato è bugiardo, se Zielinski non segna subito avrei messo un altro centrocampista e avremmo giocato 4-3-3. Abbiamo sofferto un pochettino prima del 2-0 ma cista quando giochi solo con Fabian e Zielinski al centro. Abbiamo rischiato di prendere gol. Qualcosa concediamo, ma ci sta con questo modulo. Abbiamo peccato un po’ di equilibrio, dobbiamo migliorare“. Sono queste le parole di Gennaroai microfoni di Sky Sport in seguito alla roboante vittoria inflitta al. Il tecnico partenopeo si è poi soffermato sull’apporto di Lozano e Osimhen: “Dobbiamo pensare a migliorare e far giocare quelli che stanno meglio fisicamente. Dobbiamo trovare un buon equilibrio per giocare un certo tipo di calcio. A Lozano non sto regalando nulla. Ha una forza diverse nelle gambe, non cade a terra quando tira ...

