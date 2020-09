Napoli-Genoa 6-0, il tabellino (Di domenica 27 settembre 2020) Napoli - Il Napoli si abbatte come un uragano sul Genoa : al San Paolo termina con un tennistico 6-0 per gli azzurri, scatenati con la doppietta di Lozano e i gol di Zielinski , Mertens , Elmas e ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020)- Ilsi abbatte come un uragano sul: al San Paolo termina con un tennistico 6-0 per gli azzurri, scatenati con la doppietta di Lozano e i gol di Zielinski , Mertens , Elmas e ...

