Naples Shipping Week, al via domani la quarta edizione: tutti gli appuntamenti (Di domenica 27 settembre 2020) Al via domani la quarta edizione della Naples Shipping Week, la settimana dedicata alla cultura e all’economia del mare organizzata dal Propeller Club Port of Naples e Clickutility Team. Un’edizione rinnovata con conferenze in presenza, garantendo la massima sicurezza, e in streaming, per offrire la possibilità di partecipare a un pubblico ancor più vasto. La settimana si aprirà lunedì 28 settembre all’Acen con il convegno La città va in porto: cultura ricerca sviluppo. Visioni per una progettazione condivisa, curato e organizzato dal Cnr Iriss con Rete a cui presenzieranno, tra gli altri: Eduardo Serra, Ammiraglio Comandante Logistico della Marina Militare Italiana, Pietro Vella, Ammiraglio Ispettore ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 settembre 2020) Al vialadella, la settimana dedicata alla cultura e all’economia del mare organizzata dal Propeller Club Port ofe Clickutility Team. Un’rinnovata con conferenze in presenza, garantendo la massima sicurezza, e in streaming, per offrire la possibilità di partecipare a un pubblico ancor più vasto. La settimana si aprirà lunedì 28 settembre all’Acen con il convegno La città va in porto: cultura ricerca sviluppo. Visioni per una progettazione condivisa, curato e organizzato dal Cnr Iriss con Rete a cui presenzieranno, tra gli altri: Eduardo Serra, Ammiraglio Comandante Logistico della Marina Militare Italiana, Pietro Vella, Ammiraglio Ispettore ...

pazzoperilmare : #Napoli, dal 28 settembre al via la nuova edizione di #NaplesShippingWeek! Info e novità ???? - iISud24 : Napoli, la città va in porto: cultura ricerca sviluppo. Visioni per una progettazione condivisa #25settembre… - Assarmatori1 : #Assarmatori partecipa alla #NaplesShippingWeek come partner istituzionale. Il programma degli eventi. - CONFETRA : Venerdì 2 ottobre Confetra protagonista alla Naples Shipping Week. Nelle due Sessioni tematiche gli interventi di N… - FelixPerrella : RT @ildenaro_it: #NaplesShippingWeek al via da #lunedì 28. La #città e il #porto, quale #futuro: il #Cnr-#Iriss apre il #dibattito https:… -