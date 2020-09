Maltempo: a Napoli crollano pannelli e grossi calcinacci nella stazione della metro (Di domenica 27 settembre 2020) Sono crollati pannelli e calcinacci nella stazione Salvator Rosa della linea 1 della metropolitana, a Napoli, per via del Maltempo che ha interessato la città nelle ultime ore. “Per fortuna – scrive su Fb la consigliera di municipalità Rosanna Laudanno, pubblicando le foto dell’accaduto – essendo chiusa già da mesi, non si è fatto male nessun dipendente e nessun cittadino. La situazione dei trasporti resta ed è gravissima“.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020) Sono crollatiSalvator Rosalinea 1politana, a, per via delche ha interessato la città nelle ultime ore. “Per fortuna – scrive su Fb la consigliera di municipalità Rosanna Laudanno, pubblicando le foto dell’accaduto – essendo chiusa già da mesi, non si è fatto male nessun dipendente e nessun cittadino. La situazione dei trasporti resta ed è gravissima“.L'articolo Meteo Web.

