Live F1, GP Sochi in diretta: Hamilton penalizzato di 10", Ferrari in top 10 (Di domenica 27 settembre 2020) Posizione congelate davanti mentre dietro Albon e Norris hanno superato RussellHamilton per vincere il Gran Premio dovrà precedere il secondo di 10"001Hamilton si è... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 27 settembre 2020) Posizione congelate davanti mentre dietro Albon e Norris hanno superato Russellper vincere il Gran Premio dovrà precedere il secondo di 10"001si è...

SkySportF1 : Formula 1, GP di Russia 2020: la diretta live da Sochi #SkyMotori #F1 #Formula1 #RussianGP - SkySportF1 : ?? Subito Safety Car in pista (giro 1/52 ??) Due incidenti hanno coinvolto Sainz e Stroll Il LIVE ?… - mrispoli1 : RT @SkySportF1: ?? Subito Safety Car in pista (giro 1/52 ??) Due incidenti hanno coinvolto Sainz e Stroll Il LIVE ? - zazoomblog : Live F1 GP Sochi in diretta: Hamilton penalizzato di 5 Ferrari in top 10 - #Sochi #diretta: #Hamilton - PlanetR7_ : RT @SkySportF1: ?? Subito Safety Car in pista (giro 1/52 ??) Due incidenti hanno coinvolto Sainz e Stroll Il LIVE ? -