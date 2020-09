Highlights e gol Crotone-Milan 0-2: Serie A 2020/2021 (VIDEO) (Di domenica 27 settembre 2020) Gli Highlights con le azioni salienti di Crotone-Milan, match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020-21. Seconda vittoria su due gare per il Milan di Stefano Pioli che all’Ezio Scida di Crotone, ancora chiuso al pubblico, vince per 2-0. Apre le marcature Franck Kessie su calcio di rigore nella prima frazione, poi il raddoppio del neo rossonero Brahim Diaz. Da annotare un importante infortunio per Ante Rebic, uscito dal campo per un problema al braccio. TABELLINO E PAGELLE – Crotone-Milan 0-2 Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Glicon le azioni salienti di, match valevole per la seconda giornata del campionato di-21. Seconda vittoria su due gare per ildi Stefano Pioli che all’Ezio Scida di, ancora chiuso al pubblico, vince per 2-0. Apre le marcature Franck Kessie su calcio di rigore nella prima frazione, poi il raddoppio del neo rossonero Brahim Diaz. Da annotare un importante infortunio per Ante Rebic, uscito dal campo per un problema al braccio. TABELLINO E PAGELLE –0-2

