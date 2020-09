Guarda i porno da quando aveva 10 anni: “quei 20 minuti da sola, una droga per me” (Di domenica 27 settembre 2020) porno dipendente da quando aveva 10 anni, a 23 trova il coraggio di raccontare la sua storia e tentare di uscire dal tunnel. E’ iniziato tutto come un gioco, la curiosità di una ragazzina di 10 anni di fronte ad una cosa mai vista. Una casualità perchè lei stava cercando su internet del materiale per la scuola, ma si è imbattuta per sbaglio in un video porno. Avrebbe potuto spegnere subito il pc o passare ad un altra pagina, ma qualcosa l’ha attirata e costretta lì, di fronte a quelle immagini che fino a poco prima non sapeva nemmeno esistessero nel suo mondo che da poco aveva superato la soglia dell’infanzia. Si chiama porno dipendenza ed è una forma di attrazione ... Leggi su chenews (Di domenica 27 settembre 2020)dipendente da10, a 23 trova il coraggio di raccontare la sua storia e tentare di uscire dal tunnel. E’ iniziato tutto come un gioco, la curiosità di una ragazzina di 10di fronte ad una cosa mai vista. Una casualità perchè lei stava cercando su internet del materiale per la scuola, ma si è imbattuta per sbaglio in un video. Avrebbe potuto spegnere subito il pc o passare ad un altra pagina, ma qualcosa l’ha attirata e costretta lì, di fronte a quelle immagini che fino a poco prima non sapeva nemmeno esistessero nel suo mondo che da pocosuperato la soglia dell’infanzia. Si chiamadipendenza ed è una forma di attrazione ...

Si può definire dipendenza dal porno?

Salve, il problema è del mio ragazzo in realtà! Ho bisogno di aiuto, qualcuno che mi aiuti a capire cosa sta succedendo! Il mio ragazzo ha 33 anni, soffre di eiaculazione molto precoce, la durata è in ...

