Fauci: «Anche chi ha gestito bene rischia una seconda ondata più grave. Spero nel vaccino all’inizio del 2021 anche per l’Italia» (Di domenica 27 settembre 2020) L’immunologo Anthony Fauci si dice «cautamente ottimista» sui tempi di sviluppo di un primo vaccino contro il Coronavirus, ma ben più preoccupato per il «pericolo di una seconda ondata», che c’è sempre anche: «in quei paesi che hanno gestito bene». È un richiamo inevitabile anche all’Italia quello del consulente della Casa Bianca, che in collegamento con Che tempo che fa su Raitre ha ribadito i rischi di un nuovo aumento dei contagi con l’arrivo delle stagioni più fredde e la maggiore frequenza di attività al chiuso: «Si vuole tornare ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) L’immunologo Anthonysi dice «cautamente ottimista» sui tempi di sviluppo di un primocontro il Coronavirus, ma ben pi&u; preoccupato per il «pericolo di una», che c’&e; sempre: «in quei paesi che hanno». &E; un richiamo inevitabileall’Italia quello del consulente della Casa Bianca, che in collegamento con Che tempo che fa su Raitre ha ribadito i rischi di un nuovo aumento dei contagi con l’arrivo delle stagioni pi&u; fredde e la maggiore frequenza di attivit&a; al chiuso: «Si vuole tornare ...

chetempochefa : 'Non dovremo mai smettere di essere preoccupati e di implementare queste misure, finché non abbiamo il vaccino e an… - FabioPariante : 'Credo che ci sia sempre il pericolo della seconda ondata anche dove la situazione è stata gestita bene' #Fauci… - adrianobasile : RT @latwittipe: @Sciandi @RobertoBurioni Anche io. E mi ha fatto piacere anche la difesa di Fauci: “il nemico non siamo noi, io e il Profes… - ricpuglisi : RT @paolobarbieri62: @ricpuglisi Ma questi che desiderano tanto un nuovo lock down, considerando che - come ha detto anche Fauci - dovremo… - paolobarbieri62 : @ricpuglisi Ma questi che desiderano tanto un nuovo lock down, considerando che - come ha detto anche Fauci - dovre… -