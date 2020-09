Che tempo che fa, diretta prima puntata del 27 settembre 2020: ospite Roberto Saviano (Di domenica 27 settembre 2020) Segui la diretta della prima puntata di Che tempo che fa su tvblog.it! 20:01 – Si apre con l’anteprima. Fazio fa gli onori di casa: “Siamo tornati dove eravamo partiti. Potrei dire tante cose, ma l’unica cosa che mi vien da dire è grazie a tutti. Grazie alla direzione di Rai 3 che a casa ci fa sentire. Abbiamo una nuova scenografia, Lucio Fontana disegnerà le nostre trasmissioni. Rappresenta la forza di andare oltre e di superare tutte le difficoltà e i pregiudizi“. In studio il pubblico è contingentato, ricordiamo che Che tempo che fa è stato il primo programma in assoluto a non avere pubblico in studio. 20:04 – Entra la prima ospite della puntata, Giovanna ... Leggi su blogo (Di domenica 27 settembre 2020) Segui ladelladi Cheche fa su tvblog.it! 20:01 – Si apre con l’ante. Fazio fa gli onori di casa: “Siamo tornati dove eravamo partiti. Potrei dire tante cose, ma l’unica cosa che mi vien da dire è grazie a tutti. Grazie alla direzione di Rai 3 che a casa ci fa sentire. Abbiamo una nuova scenografia, Lucio Fontana disegnerà le nostre trasmissioni. Rappresenta la forza di andare oltre e di superare tutte le difficoltà e i pregiudizi“. In studio il pubblico è contingentato, ricordiamo che Cheche fa è stato il primo programma in assoluto a non avere pubblico in studio. 20:04 – Entra ladella, Giovanna ...

