Carlo Verdone: 7 anni di dolore, ora il "miracolo" – VIDEO

Carlo Verdone se l'è passata brutta. Il noto attore romano recentemente è stato operato e su Facebook ammette: "Un miracolo". Carlo Verdone non ha sicuramente bisogno di presentazioni. Uno degli attori italiani più noti e amati dal pubblico, apprezzato da almeno tre generazioni con i suoi film che dagli anni ottanta arrivano sino ai nostri …

