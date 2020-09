Barbara D’Urso si arrabbia in diretta: “Non voglio sentire queste cose” (Di domenica 27 settembre 2020) Vediamo insieme per quale motivo la super amata Barbara D’Urso si è arrabbiata tanto in diretta con un ospite che piangeva. I programmi di Barbara D’Urso sono sempre molto amati e seguiti, ma nelle ultime ore è successo qualcosa di particolare. Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta. Barbara D’Urso si arrabbia in diretta: … L'articolo Barbara D’Urso si arrabbia in diretta: “Non voglio sentire queste cose” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di domenica 27 settembre 2020) Vediamo insieme per quale motivo la super amataD’Urso si èta tanto incon un ospite che piangeva. I programmi diD’Urso sono sempre molto amati e seguiti, ma nelle ultime ore è successo qualcosa di particolare. Vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.D’Urso siin: … L'articoloD’Urso siin: “Noncose” Curiosauro.

matteosalvinimi : In diretta su Canale 5, ospite di Barbara D’Urso. Chi mi fa compagnia? Buona serata Amici. #noneladurso ??LIVE??… - LegaSalvini : ++ QUESTA SERA IL CAPITANO TORNA DA BARBARA D’URSO! ++ ?? IN DIRETTA ORE 21.30 circa > “Live - non è la d’Urso” (Ca… - trash_italiano : ALBERTO TARALLO NOMINATO DA BARBARA D'URSO. #noneladurso - Matteo48400128 : RT @matteosalvinimi: In diretta su Canale 5, ospite di Barbara D’Urso. Chi mi fa compagnia? Buona serata Amici. #noneladurso ??LIVE?? https:… - twomindsatodds : RT @trash_italiano: ALBERTO TARALLO NOMINATO DA BARBARA D'URSO. #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara D’Urso «X Factor» senza pubblico, ritorno alla dimensione più intima Corriere della Sera