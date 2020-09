Ascolti TV | i debutti della stagione 2020 2021 confrontati con quelli dell’anno precedente

_phoenix95 : Per chi dice che questa stagione del #gfvip è un flop dovrebbe anche guardare i debutti e gli ascolti degli altri p… - fabiofabbretti : #AscoltiTV: tutti i debutti della nuova stagione confrontati con quelli della stagione precedente. Ecco com'è andat… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti debutti

DavideMaggio.it

Per commentare non è necessaria la registrazione, tuttavia per riservare il tuo nickname e per non inserire i dati per ciascun commento è possibile registrarsi o identificarsi con il proprio account d ..."Fiducia a Fonseca": apre così l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che rilancia le dichiarazioni di Guido Fienga. L'ad giallorosso blinda il tecnico portoghese e allontana Allegri e Paratici.