Alessio Viola, incidente in motorino: non potrà condurre Ogni Mattina. Ecco chi lo sostituisce (Di domenica 27 settembre 2020) Due settimane di assenza dal video: questa la prognosi in seguito all’incidente in motorino, in cui il giornalista Alessio Viola ha riportato la frattura del setto nasale. Da domani 28 giugno, Adriana Volpe condurrà quindi Ogni Mattina su Tv8 con Monica Peruzzi, giornalista del Tg8 per una conduzione tutta al femminile. Da lunedì 5 ottobre ci sarà invece Daniele Piervincenzi, inviato del programma. Nella nota diramata da TV8 si legge: “Auguriamo una pronta guarigione ad Alessio Viola con la speranza di riaverlo presto alla conduzione del suo morning show”. L'articolo Alessio Viola, incidente in motorino: non potrà condurre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Due settimane di assenza dal video: questa la prognosi in seguito all’in, in cui il giornalistaha riportato la frattura del setto nasale. Da domani 28 giugno, Adriana Volpe condurrà quindisu Tv8 con Monica Peruzzi, giornalista del Tg8 per una conduzione tutta al femminile. Da lunedì 5 ottobre ci sarà invece Daniele Piervincenzi, inviato del programma. Nella nota diramata da TV8 si legge: “Auguriamo una pronta guarigione adcon la speranza di riaverlo presto alla conduzione del suo morning show”. L'articoloin: non potrà...

