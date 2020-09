Valentino Rossi firma con Petronas dal 2021: adesso è ufficiale (Di sabato 26 settembre 2020) Pronostici rispettati: Valentino Rossi sarà il nuovo pilota della Petronas dalla stagione 2021. Il Dottore farà coppia con Franco Morbidelli Valentino Rossi continua a correre e quest’oggi è stato ufficializzato il passaggio da Petronas. Il Dottore sarà ufficialmente il pilota della seconda Yamaha ufficiale ma con il team malese a partire dal 2021: farà coppia con l’amico Franco Morbidelli, andando a completare così la formazione del team per la stagione che verrà. Razlan Razali, Petronas Yamaha SRT Principal entusiasta della firma: “Per noi è un onore assoluto dare il benvenuto a Valentino Rossi ... Leggi su zon (Di sabato 26 settembre 2020) Pronostici rispettati:sarà il nuovo pilota delladalla stagione. Il Dottore farà coppia con Franco Morbidellicontinua a correre e quest’oggi è stato ufficializzato il passaggio da. Il Dottore sarà ufficialmente il pilota della seconda Yamahama con il team malese a partire dal: farà coppia con l’amico Franco Morbidelli, andando a completare così la formazione del team per la stagione che verrà. Razlan Razali,Yamaha SRT Principal entusiasta della: “Per noi è un onore assoluto dare il benvenuto a...

SkySportMotoGP : ? ROSSI CON PETRONAS: UFFICIALE ? ?? I dettagli dell'accordo #CatalanGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : ULTIM'ORA #MotoGP L'annuncio di @ValeYellow46 sul 2021 in esclusiva a #SkySport MotoGP #CatalanGP #SkyMotori… - TgLa7 : #Moto: e' ufficiale, Rossi in Yamaha Petronas nel 2021. Valentino affianchera' Morbidelli:'felice, ancora voglia guidare' - ferlyebarto : Valentino rossi ha firmato ???? - infoitsport : MotoGP, GP Catalogna 2020: classifica FP3 e qualificati per la Q2. Dentro Petrucci, Morbidelli e Valentino Rossi. D… -