Un caso di Covid in aula a Gessate. Terza classe in quarantena in Martesana (Di sabato 26 settembre 2020) Gessate, Milano,, 26 settembre 2020 - Una positività e una classe in quarantena, stavolta alla primaria Serafina Alda Faipò di Gessate . La procedura è scattata ieri mattina, con gli alunni in ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 26 settembre 2020), Milano,, 26 settembre 2020 - Una positività e unain, stavolta alla primaria Serafina Alda Faipò di. La procedura è scattata ieri mattina, con gli alunni in ...

Ultime Notizie dalla rete : caso Covid Roma, un caso Covid in scuola media: attivata didattica a distanza per due classi Orizzonte Scuola Ancora in aumento i nuovi casi Covid. "Evitare assembramenti"

AGI - Ancora in aumento i nuovi casi di Covid in Italia, per l'ottava settimana consecutiva. E' quanto riporta il report di monitoraggio settimanale di ministero della Salute e Istituto Superiore di S ...

