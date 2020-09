Serie B: Aramu di rigore. Tra Venezia e Vicenza è 1 a 0 (Di sabato 26 settembre 2020) Nel posticipo della seconda giornata di Serie B, è il Venezia ad avere la meglio sul Vicenza. La partita finisce 1-0, decide Mattia Aramu su calcio di rigore. Gli altri risultati:Monza-Spal 0-0Brescia-Ascoli 1-1 (Cavion 1′, Donnarumma 32′)Cosenza-Entella 0-0Frosinone-Empoli 0-2 (Moreo 5′, La Mantia 57′)Lecce-Pordenone 0-0Pescara-Chievo 0-0Salernitana-Reggina 1-1 (Menez 83′, Casasola 84′) Domani Cremonese-Cittadella (h 15) e Reggiana-Pisa (h 21). Classifica: Empoli, Venezia 3; Ascoli, Brescia, Reggina, Salernitana, Chievo, Cosenza, Lecce, Monza, Pescara, Pordenone, Spal, Entella 1; Cittadella, Cremonese, Pisa, Reggiana, Vicenza, Frosinone 0. Foto: logo Serie ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 26 settembre 2020) Nel posticipo della seconda giornata diB, è ilad avere la meglio sul. La partita finisce 1-0, decide Mattiasu calcio di. Gli altri risultati:Monza-Spal 0-0Brescia-Ascoli 1-1 (Cavion 1′, Donnarumma 32′)Cosenza-Entella 0-0Frosinone-Empoli 0-2 (Moreo 5′, La Mantia 57′)Lecce-Pordenone 0-0Pescara-Chievo 0-0Salernitana-Reggina 1-1 (Menez 83′, Casasola 84′) Domani Cremonese-Cittadella (h 15) e Reggiana-Pisa (h 21). Classifica: Empoli,3; Ascoli, Brescia, Reggina, Salernitana, Chievo, Cosenza, Lecce, Monza, Pescara, Pordenone, Spal, Entella 1; Cittadella, Cremonese, Pisa, Reggiana,, Frosinone 0. Foto: logo...

