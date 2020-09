Renzi spinge per il Mes | “Avviare subito procedure”

(Di sabato 26 settembre 2020) Il leader di Italia Viva, Matteoper il Mes: “Allucinante non aver ancora avviato le procedure, lo diremo a Conte” “È allucinante non aver ancora fatto partire la procedura del Mes”. Lo dice il leader di Italia Viva Matteodurante una conferenza stampa a Napoli. “Lo diremo al presidente del Consiglio in… L'articoloper il Mes: “Avviareprocedure” Corriere Nazionale.

Corriere Nazionale

Mes: Conte si affida al Parlamento. L'avvocato continua a fare melina sul Mes. Da una parte Renzi spinge per il maggioritario, dall'altra i 5 Stelle rilanciano la reintroduzione del voto di preferenza ...Governo Conte e Zingaretti come vicepremier? Non è il momento giusto. Nonostante le spinte di Luigi Di Maio e di Matteo Renzi, che gioverebbero molto dall’averlo direttamente all’interno del governo, ...