Ranocchia-Genoa | una lunga volata Dalla sorpresa del 3 settembre alla svolta in arrivo

Andrea Ranocchia e il Genoa, svolta in arrivo. La sorpresa era del 3 settembre quando per la prima volta accostammo il difensore centrale al club di Preziosi, fino a quel momento non c'erano tracce, per un ritorno voluto assolutamente da Maran. Il 9 settembre aggiungemmo che era arrivato il via libera dell'Inter, raccontandovi nei giorni successivi e fino a poche ore fa che si tratta di aspettare ancora per qualche giorno. Fumata bianca annunciata, per Ranocchia un contratto probabilmente biennale con possibile opzione. A lui Maran consegnerà le chiavi della cifra, il classe 1988 avrà la possibilità di rilanciarsi dopo un lungo periodo con poca visibilità in casa Inter.

