Omicidio di Willy, l’autopsia conferma la brutalità del pestaggio: «Calci e pugni hanno lacerato il cuore e i polmoni» (Di sabato 26 settembre 2020) Nuove conferme sulla brutalità dell’Omicidio di Willy Monteiro Duarte emergono dall’autopsia del corpo del ragazzo. Secondo quanto emerso dall’esame, i Calci e i pugni del branco che nella notte tra il 5 e il 6 settembre ha aggredito il giovane a Colleferro ne hanno lacerato gli organi vitali, compresi il cuore e i polmoni. Gli inquirenti sanno per certo che l’Omicidio è stato compiuto a mani nude. Ma i colpi che hanno ucciso Willy raccontano di una violenza fuori dal comune: il medico legale ha riscontrato una spaccatura di sette centimetri nel muscolo del cuore, aggiunta a gravi ferite al pancreas, ai polmoni e all’aorta ... Leggi su open.online (Di sabato 26 settembre 2020) Nuove conferme sulla brutalità dell’diMonteiro Duarte emergono dall’autopsia del corpo del ragazzo. Secondo quanto emerso dall’esame, ie idel branco che nella notte tra il 5 e il 6 settembre ha aggredito il giovane a Colleferro negli organi vitali, compresi ile i. Gli inquirenti sanno per certo che l’è stato compiuto a mani nude. Ma i colpi cheuccisoraccontano di una violenza fuori dal comune: il medico legale ha riscontrato una spaccatura di sette centimetri nel muscolo del, aggiunta a gravi ferite al pancreas, aie all’aorta ...

repubblica : Omicidio Willy Monteiro Duarte, l'autopsia: 'I gemelli Bianchi gli hanno spaccato il cuore in due' - fanpage : Omicidio #WillyMonteiroDuarte, il 21enne ucciso dalla furia delle botte: polmoni e cuore spaccati, i medici hanno r… - Corriere : Willy, l’autopsia: «Cuore e polmoni spaccati dalle botte ricevute» - mimmogammella2 : RT @Gianluc54410558: Cuore spezzato, milza e fegato spappolati, lesioni al pancreas e magari diranno che non volevano uccidere.… - rogar50 : RT @fremebonda: Porcodio Omicidio Willy Monteiro Duarte, l'autopsia: 'I gemelli Bianchi gli hanno spaccato il cuore in due' -