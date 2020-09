News GF Vip | Gabriel Garko non basta | Alfonso Signorini perde ancora

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 26 settembre 2020) Sesperava in un exploit di ascolti grazie al coming out di, che ha rivelato in diretta di essere omosessuale e di aver sempre finto perché costretto, purtroppo si sbagliava. Neanche questo colpo di scena è servito granché. La quarta puntata del reality show di Canale 5, infatti, ha totalizzato appena 2.877.000 telespettatori con il 16.76% di share.una volta, dunque, la gara di ascolti del venerdì sera l’ha vinta ‘Tale e Quale Show’. Anche se è arrivato ormai alla sua decima edizione, il programma di Carlo Conti non stufa mai il pubblico e anche l’ultima puntata, che ha visto come ospite d’eccezione l’attore Lino Guanciale, ha sbaragliato la concorrenza ...