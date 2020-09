Heather Parisi contro Lorella Cuccarini: «Sei omofoba e ipocrita» (Di sabato 26 settembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello, Zorsi aveva attaccato duramente sia Lorella Cuccarini sia Platinette. A rincarare la dose anche Francesco Oppini che aveva sottolineato che a lui non è proprio simpatica. La chiacchierata si stava svolgendo tra Tommaso Zorsi, Stefania Orlando che ha difeso la Cuccarini e Francesco Oppini. Tommaso Zorsi ha detto così: “Una stronza! Ma poi si è espressa contro i diritti gay 150mila volte”. Poi ha anche continuato: “A me dà fastidio questa gente che deve aprir bocca per disseminare odio, piuttosto taci e fai più bella figura”. Lorella Cuccarini, che tende a rimanere fuori dalle polemiche e ci ha dimostrato che interviene proprio quando il vaso è colmo come è stato nel caso del ... Leggi su baritalianews (Di sabato 26 settembre 2020) Nella Casa del Grande Fratello, Zorsi aveva attaccato duramente siasia Platinette. A rincarare la dose anche Francesco Oppini che aveva sottolineato che a lui non è proprio simpatica. La chiacchierata si stava svolgendo tra Tommaso Zorsi, Stefania Orlando che ha difeso lae Francesco Oppini. Tommaso Zorsi ha detto così: “Una stronza! Ma poi si è espressai diritti gay 150mila volte”. Poi ha anche continuato: “A me dà fastidio questa gente che deve aprir bocca per disseminare odio, piuttosto taci e fai più bella figura”., che tende a rimanere fuori dalle polemiche e ci ha dimostrato che interviene proprio quando il vaso è colmo come è stato nel caso del ...

