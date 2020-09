Gol e spettacolo a San Siro, Inter batte Fiorentina 4-3 (Di sabato 26 settembre 2020) AGI - Finisce 4-3 tra l'Inter e la Fiorentina, davanti ai mille spettatori del San Siro, scelti tra i medici e gli infermieri da mesi in prima linea nel contrasto all'epidemia di coronavirus. I nerazzurri, tra i favoriti per la conquista dello scudetto, partono con il piede sbagliato, recuperano, passano in vantaggio (grazie a un'autorete), vengono di nuovo ripresi e poi superati dagli avversari e quindi trovano il pareggio e la vittoria alla fine in una partita ricca di emozioni. Gli uomini di Beppe Iachini vanno in gol dopo appena tre minuti di gioco con Kouamé, lasciato praticamente solo dalla difesa Interista davanti a Handanovic. Il gol del pareggio arriva alla fine del primo tempo con Lautaro, che dalla distanza centra la porta con un destro a giro. All'inizio della ripresa la formazione di ... Leggi su agi (Di sabato 26 settembre 2020) AGI - Finisce 4-3 tra l'e la, davanti ai mille spettatori del San, scelti tra i medici e gli infermieri da mesi in prima linea nel contrasto all'epidemia di coronavirus. I nerazzurri, tra i favoriti per la conquista dello scudetto, partono con il piede sbagliato, recuperano, passano in vantaggio (grazie a un'autorete), vengono di nuovo ripresi e poi superati dagli avversari e quindi trovano il pareggio e la vittoria alla fine in una partita ricca di emozioni. Gli uomini di Beppe Iachini vanno in gol dopo appena tre minuti di gioco con Kouamé, lasciato praticamente solo dalla difesaista davanti a Handanovic. Il gol del pareggio arriva alla fine del primo tempo con Lautaro, che dalla distanza centra la porta con un destro a giro. All'inizio della ripresa la formazione di ...

Dario_Ghiro : 20 gol in queste prime 4 partite della 2^ giornata di #SerieA. Una media di 5 a gara. Non proprio malissimo come sp… - TuttoFanta : ?? Analisi degli anticipo della 2^ Giornata di #SerieA: ?? Show dell'#Atalanta al 'Grande Torino' ?? Exploit di #Lazio… - Agenzia_Italia : Gol e spettacolo a San Siro, Inter batte Fiorentina 4-3 - pisto_gol : Int-Fio 4:3 Spettacolo a SSiro la Fiorentina segna con Kouamé (3’) Lautaro pareggia(45’) e procura l’autogol di Ce… - ParmaLiveTweet : Serie A, spettacolo a San Siro: sette gol, sorpassi e controsorpassi. Vince l'Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Gol spettacolo Gol e spettacolo a San Siro, Inter batte Fiorentina 4-3 AGI - Agenzia Giornalistica Italia Inter-Fiorentina 4-3, spettacolo a San Siro: Tabellino e highlights

Finisce 4-3 tra l’Inter e la Fiorentina, davanti ai mille spettatori del San Siro, scelti tra i medici e gli infermieri da mesi in prima linea nel contrasto all’epidemia di coronavirus. I nerazzurri, ...

Inter-Fiorentina 4-3, gol e spettacolo a San Siro

Inter (3-4-1-2): Handanovic, D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov, Young (20' st Hakimi), Brozovic (29' st Vidal), Barella (29' st Nainggolan), Perisic (33' st Sanchez), Eriksen (20' st Sensi), Lukaku, Lautar ...

Finisce 4-3 tra l’Inter e la Fiorentina, davanti ai mille spettatori del San Siro, scelti tra i medici e gli infermieri da mesi in prima linea nel contrasto all’epidemia di coronavirus. I nerazzurri, ...Inter (3-4-1-2): Handanovic, D'Ambrosio, Bastoni, Kolarov, Young (20' st Hakimi), Brozovic (29' st Vidal), Barella (29' st Nainggolan), Perisic (33' st Sanchez), Eriksen (20' st Sensi), Lukaku, Lautar ...