Giornata mondiale del migrante È la 106/ma (Di domenica 27 settembre 2020) Di seguito la comunicazione: Accogliere, proteggere, promuovere e integrare gli sfollati interni» è il tema della 106ª «Giornata mondiale del migrante e del rifugiato» del 27 settembre 2020 dedicata quest'anno in particolare ai cosiddetti «sfollati interni» per ribadire l'importanza dell'accoglienza. Senza grandi discorsi: sono 106 anni che ha luogo la Giornata del migrante. Ovvero, all'inizio, riguardava in particolare i migranti italiani. Ecco, ricordiamoci di quando eravamo noi nelle condizioni in cui si trovano oggi gli altri. E così ci eviteremo odio, cattiveria e un'infinità stupidità.

