"Fossi in lui...". La Meloni ragiona da premier: Conte, cosa fare con Tridico che si triplica lo stipendio (Di sabato 26 settembre 2020) “Da Tridico a triplico”. Giorgia Meloni ha esordito con una battuta per commentare il caso del presidente dell'Inps, sul quale c'è ben poco da ridere in realtà. “Quando scopri che a Tridico - ha aggiunto la leader di Fdi - tanto caro al M5s, è stato quasi triplicato lo stipendio capisci che siamo in una Italia a due velocità: quella degli amici dei grillini che prendono stipendi spropositati nonostante risultati scadenti e quelli dei cittadini comuni che non hanno amici nei Palazzi e aspettano ancora la cassa integrazione”. La Meloni è severa ma giusta nel suo giudizio, che non risparmia nemmeno Giuseppe Conte: “Fossi in lui chiederei le dimissioni del presidente dell'Inps. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 26 settembre 2020) “Daa triplico”. Giorgiaha esordito con una battuta per commentare il caso del presidente dell'Inps, sul quale c'è ben poco da ridere in realtà. “Quando scopri che a- ha aggiunto la leader di Fdi - tanto caro al M5s, è stato quasito locapisci che siamo in una Italia a due velocità: quella degli amici dei grillini che prendono stipendi spropositati nonostante risultati scadenti e quelli dei cittadini comuni che non hanno amici nei Palazzi e aspettano ancora la cassa integrazione”. Laè severa ma giusta nel suo giudizio, che non risparmia nemmeno Giuseppe: “in lui chiederei le dimissioni del presidente dell'Inps. ...

Giorgia Meloni ragiona da premier: "Fossi in Conte chiederei le dimissioni di Tridico che si triplica lo stipendio

