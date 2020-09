F1, Gp Russia: qualifiche in diretta alle ore 14 (Di sabato 26 settembre 2020) SOCHI - Sul circuito di Sochi vanno in scena oggi le qualifiche del Gran Premio di Russia di Formula 1 , decimo appuntamento stagionale con il Circus. Orari diversi dal normale a causa del fuso orario:... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 26 settembre 2020) SOCHI - Sul circuito di Sochi vanno in scena oggi ledel Gran Premio didi Formula 1 , decimo appuntamento stagionale con il Circus. Orari diversi dal normale a causa del fuso orario:...

SebFerrari27 : RT @SkySportF1: Formula 1, GP di Russia le qualifiche in diretta live da Sochi #SkyMotori #F1 #Formula1 #RussianGP - SkySport : RT @SkySportF1: Formula 1, GP di Russia le qualifiche in diretta live da Sochi #SkyMotori #F1 #Formula1 #RussianGP - SkySportF1 : Formula 1, GP di Russia le qualifiche in diretta live da Sochi #SkyMotori #F1 #Formula1 #RussianGP - sportli26181512 : Formula 1, GP di Russia le qualifiche in diretta live da Sochi: Si stanno per accendere i motori per la terza e ult… - EstebBeltramino : GP Russia, qualifiche F2: Tsunoda batte Daruvala. Schumacher è 3° davanti a Ilott #motori #automobilismo -