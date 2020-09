DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni di sabato 26 settembre: Aylin mette nei guai Can e Sanem (Di sabato 26 settembre 2020) Puntata di sabato 26 settembre 2020 Dopo le voci di una possibile sospensione, Mediaset ha confermato la messa in onda di DayDreamer – Le Ali del Sogno nel pomeriggio del sabato. Infatti il 26 settembre 2020, a partire dalle 15.20 su Canale 5 il pubblico assisterà ad un nuovo episodio. Le anticipazioni che arrivano direttamente dalla Turchia svelano che i protagonisti della serie tv Can e Sanem dovranno vedersela con la perfidia di Aylin. Nel nuovo appuntamento vedremo l’affascinante fotografo accompagnare a casa la sua amata. Le vicine Aysun e Ihsan si accorgeranno di tutto e racconteranno tutto a Mevkibe e Nihat, i genitori della Aydin. I coniugi finiranno per litigare con le loro due accusandole di essere delle ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 26 settembre 2020) Puntata di262020 Dopo le voci di una possibile sospensione, Mediaset ha confermato la messa in onda di– Le Ali delnel pomeriggio del. Infatti il 262020, a partire dalle 15.20 su Canale 5 il pubblico assisterà ad un nuovo episodio. Leche arrivano direttamente dalla Turchia svelano che i protagonisti della serie tv Can edovranno vedersela con la perfidia di. Nel nuovo appuntamento vedremo l’affascinante fotografo accompagnare a casa la sua amata. Le vicine Aysun e Ihsan si accorgeranno di tutto e racconteranno tutto a Mevkibe e Nihat, i genitori della Aydin. I coniugi finiranno per litigare con le loro due accusandole di essere delle ...

