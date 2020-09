DAYDREAMER, anticipazioni puntata di domenica 27 settembre 2020 (Di sabato 26 settembre 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di domenica 27 settembre 2020 (ore 16,20 circa):Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di domenica 27 e lunedì 28 settembre 2020Can e Sanem, mentendo, riescono a convincere Mevkibe che faranno causa al giornale che ha pubblicato l’annuncio della loro storia, sottintendendo che era tutta una montatura. Can e Ceyda rimangono da soli al ristorante. A quel punto i due vengono fotografati in atteggiamenti che sembrano intimi. Tali scatti vengono poi rivenduti dai paparazzi alla stampa! (La successiva puntata andrà in onda sabato 3 ottobre) DAYDREAMER: tutte le nostre news anche su Instagram ... Leggi su tvsoap (Di sabato 26 settembre 2020)– Le Ali del Sogno di27(ore 16,20 circa):Leggi anche: UNA VITA,di27 e lunedì 28Can e Sanem, mentendo, riescono a convincere Mevkibe che faranno causa al giornale che ha pubblicato l’annuncio della loro storia, sottintendendo che era tutta una montatura. Can e Ceyda rimangono da soli al ristorante. A quel punto i due vengono fotografati in atteggiamenti che sembrano intimi. Tali scatti vengono poi rivenduti dai paparazzi alla stampa! (La successivaandrà in onda sabato 3 ottobre): tutte le nostre news anche su Instagram ...

