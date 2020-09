Corriere: l’indagine Suarez non è interrotta, Procura indispettita da fuga di notizie che rovina l’inchiesta (Di sabato 26 settembre 2020) Il Corriere della Sera fa il punto sulla decisione di Cantone, Procuratore capo a Perugia, di interrompere le indagini su Suarez. E precisa, o meglio riporta la precisazione: nessuna interruzione delle indagini, anche perché non si potrebbe, ma una sospensione degli appuntamenti già fissati per riprogrammarli con modalità diverse, in modo da preservare il più possibile il segreto investigativo. Scrive che Il problema non sono tanto le intercettazioni telefoniche e ambientali diffuse nei giorni scorsi, anche perché molte erano contenute nel decreto di perquisizione e sequestro firmato dallo stesso Cantone e dai sostituti Procuratori Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti, destinato a diventare pubblico; quindi una discovery decisa dagli stessi pubblici ministeri. Ciò che ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 settembre 2020) Ildella Sera fa il punto sulla decisione di Cantone,tore capo a Perugia, di interrompere le indagini su. E precisa, o meglio riporta la precisazione: nessuna interruzione delle indagini, anche perché non si potrebbe, ma una sospensione degli appuntamenti già fissati per riprogrammarli con modalità diverse, in modo da preservare il più possibile il segreto investigativo. Scrive che Il problema non sono tanto le intercettazioni telefoniche e ambientali diffuse nei giorni scorsi, anche perché molte erano contenute nel decreto di perquisizione e sequestro firmato dallo stesso Cantone e dai sostitutitori Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti, destinato a diventare pubblico; quindi una discovery decisa dagli stessi pubblici ministeri. Ciò che ha ...

