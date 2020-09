Coronavirus Lombardia, bollettino oggi 26 settembre: 256 positivi e 4 decessi (Di sabato 26 settembre 2020) Milano, 26 settembre 2020 - oggi, sabato 26 settembre , in Lombardia si sono registrati 256 casi di Coronavirus , di cui 32 'debolmente positivi' e 8 a seguito di test sierologico, e 4 morti . In ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 26 settembre 2020) Milano, 262020 -, sabato 26, insi sono registrati 256 casi di, di cui 32 'debolmente' e 8 a seguito di test sierologico, e 4 morti . In ...

