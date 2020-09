Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «Mascherina obbligatoria? Io la porto sempre» (Di sabato 26 settembre 2020) Giovanni Sebastiani è uno dei ricercatori del Cnr e si occupa di studiare l’applicazione di modelli statistici alla medicina. I numeri, forniti oggi 26 settembre dalla Protezione civile, parlano di 1.869 nuovi contagi da Coronavirus con 17 vittime e quasi 3mila tamponi in meno. «I decessi continuano ad aumentare. Passiamo dai 5 di agosto ai 10 delle prime due settimane di settembre per poi passare ai 18 degli ultimi giorni. Intanto la percentuale dei positivi aumenta in modo lineare ma non costante. In Lombardia, ad esempio, negli ultimi dieci giorni, la percentuale di casi positivi sui casi testati sta diminuendo: da 2 è passata, in media, a 1,75». OPEN Numero totale di deceduti OPEN Percentuali di casi positivi su casi testati in Lombardia Campania peggio del ... Leggi su open.online (Di sabato 26 settembre 2020) Giovanniè uno dei ricercatori del Cnr e si occupa di studiare l’applicazione di modelli statistici alla medicina. I, forniti oggi 26 settembre dalla Protezione civile, parlano di 1.869 nuovi contagi dacon 17 vittime e quasi 3mila tamponi in meno. «I decessi continuano ad aumentare. Passiamo dai 5 di agosto ai 10 delle prime due settimane di settembre per poi passare ai 18 degli ultimi giorni. Intanto la percentuale dei positivi aumenta in modo lineare ma non costante. In Lombardia, ad esempio, negli ultimi dieci giorni, la percentuale di casi positivi sui casi testati sta diminuendo: da 2 è passata, in media, a 1,75». OPEN Numero totale di deceduti OPEN Percentuali di casi positivi su casi testati in Lombardia Campania peggio del ...

