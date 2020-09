Coronavirus, Cts: "No condizioni per aumentare pubblico negli stadi" (Di sabato 26 settembre 2020) Valentina Dardari Il Comitato ha bocciato la richiesta della Conferenza delle Regioni: permane il numero massimo di mille spettatori Il Cts ha bocciato la richiesta della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, confermando il numero massimo di spettatori fermo a mille. Riunitosi in data odierna, sabato 26 settembre, il Cts ha analizzato il documento ricevuto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, riguardante la partecipazione del pubblico alle manifestazioni sportive, confermando che rappresentano la massima espressione di criticità per la trasmissione del Covid. Il Cts boccia la capienza al 25% In una nota del Comitato si legge: “Il CTS ritiene che, sulla base degli attuali indici epidemiologici ed in coerenza con quanto più volte raccomandato, non esistano - al momento - le condizioni per consentire ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 settembre 2020) Valentina Dardari Il Comitato ha bocciato la richiesta della Conferenza delle Regioni: permane il numero massimo di mille spettatori Il Cts ha bocciato la richiesta della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, confermando il numero massimo di spettatori fermo a mille. Riunitosi in data odierna, sabato 26 settembre, il Cts ha analizzato il documento ricevuto dal ministro della Salute, Roberto Speranza, riguardante la partecipazione delalle manifestazioni sportive, confermando che rappresentano la massima espressione di criticità per la trasmissione del Covid. Il Cts boccia la capienza al 25% In una nota del Comitato si legge: “Il CTS ritiene che, sulla base degli attuali indici epidemiologici ed in coerenza con quanto più volte raccomandato, non esistano - al momento - leper consentire ...

Gazzetta_it : Il #Cts frena: no alla riapertura degli stadi almeno fino a metà ottobre - RaiNews : #coronavirus #covid19 la nota del Comitato tecnico scientifico sugli #stadi - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Il #Cts frena: no alla riapertura degli stadi almeno fino a metà ottobre - Avvenire_Nei : #coronavirus Cts: «Non ci sono le condizioni per aumentare il pubblico negli stadi» - zazoomblog : Coronavirus riapertura degli stadi al pubblico? Il Cts dice no - #Coronavirus #riapertura #degli #stadi -