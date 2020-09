Buon compleanno Alice, Andrea della Valle, Salvatore Accardo… (Di sabato 26 settembre 2020) Buon compleanno Salvatore Accardo, Alice, Andrea della Valle… …Walter Tocci, Marco Follini, Lionello Marco Pagnoncelli, Luigi de Canio, Chiara Salerno, Matteo Marzotto, Archimede Morleo, Giulia Elettra Gorietti, Filippo Carini, Lorenzo Gallosti, Giulia Gorlero, Regina Baresi, Valerio Grazini, Cristiano Piccini, Lavinia Marongiu… Oggi 26 settembre compiono gli anni: Amasi Damiani, regista, scrittore, sceneggiatore; Ugo Liberatore, regista, sceneggiatore; Domenico Ceravolo, politico; Ugo Vanni, accademico, teologo; Antonio Seffusatti, ex calciatore; Franco Cavallo, velista; Giacomo Manzoni, compositore, critico musicale, saggista; Vincenzo Vitiello, filosofo; Walter Martin, ex ciclista e ciclocrossista; Umberto ... Leggi su romadailynews (Di sabato 26 settembre 2020)Accardo,… …Walter Tocci, Marco Follini, Lionello Marco Pagnoncelli, Luigi de Canio, Chiara Salerno, Matteo Marzotto, Archimede Morleo, Giulia Elettra Gorietti, Filippo Carini, Lorenzo Gallosti, Giulia Gorlero, Regina Baresi, Valerio Grazini, Cristiano Piccini, Lavinia Marongiu… Oggi 26 settembre compiono gli anni: Amasi Damiani, regista, scrittore, sceneggiatore; Ugo Liberatore, regista, sceneggiatore; Domenico Ceravolo, politico; Ugo Vanni, accademico, teologo; Antonio Seffusatti, ex calciatore; Franco Cavallo, velista; Giacomo Manzoni, compositore, critico musicale, saggista; Vincenzo Vitiello, filosofo; Walter Martin, ex ciclista e ciclocrossista; Umberto ...

Inter_TV : ?? | COMPLEANNO ??? Frasi preferite dai tifosi nerazzurri negli ultimi 20 anni ??? “Quando inizia il campionato?” ?… - chetempochefa : «Se riuscissimo a metterci nei panni degli altri, tanto da sentire gli altri come se fossimo noi, non avremmo bisog… - sscnapoli : ?? Buon compleanno, #Elmas! ?? #ForzaNapoliSempre - YuriAnimeItaly : @StrangeFan6 Traguardo importante !! ?? Buon compleanno !! ?? - secciadolcezze : Una #corona preziosa di #macaron,#cioccolatini #Lindt e altre #prelibatezze per un #compleanno speciale. Buon… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno BUON COMPLEANNO E 10 DOMANDE A... Roberto Gaggero! SettimanaSport.com Alberto Moravia, 30 anni fa ci lasciava il grande romanziere

Trent’anni fa ci lasciava Alberto Moravia, iniziatore del romanzo borghese e autore del capolavoro “Gli indifferenti”. Grande scrittore, giornalista, reporter di viaggio, drammaturgo del ‘900, insigni ...

Tanti auguri Maurilio! Lo sport bellunese festeggia i 70 anni della leggenda De Zolt

Sci nordico. Il “Grillo” di Presenaio raccontato dagli amici Busin, D’Incal, Puliè e Fauner. Un autentico mito per tutti i tifosi Buon compleanno Grillo! Maurilio De Zolt festeggia oggi 70 anni. Un ...

Trent’anni fa ci lasciava Alberto Moravia, iniziatore del romanzo borghese e autore del capolavoro “Gli indifferenti”. Grande scrittore, giornalista, reporter di viaggio, drammaturgo del ‘900, insigni ...Sci nordico. Il “Grillo” di Presenaio raccontato dagli amici Busin, D’Incal, Puliè e Fauner. Un autentico mito per tutti i tifosi Buon compleanno Grillo! Maurilio De Zolt festeggia oggi 70 anni. Un ...