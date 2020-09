‘Uomini e Donne’, le parole di Davide Lorusso prima di essere scelto da Jessica Antonini rivelano dei dubbi che forse la tronista non si aspettava (Di venerdì 25 settembre 2020) L’intesa nata fin da subito a Uomini e Donne tra Jessica Antonini e Davide Lorusso ha portato la tronista a scegliere in poche puntate il corteggiatore che, alle magazine di Uomini e Donne – poco prima di sapere la decisione della giovane – ha raccontato: Non so se si possa parlare di un vero e proprio colpo di fulmine, ma sicuramente ci siamo trovati immediatamente con gli sguardi. prima che Jessica mi portasse in esterna, in studio avevamo iniziato a studiarci con gli occhi. Poi, durante l’uscita, si è acceso qualcosa in più e ci siamo trovati a parlare anche di argomenti non banali. È nato tutto con uno sguardo. … Con lei sto bene ed è tutto così inaspettato. Sono molto contento e ... Leggi su isaechia (Di venerdì 25 settembre 2020) L’intesa nata fin da subito a Uomini e Donne traha portato laa scegliere in poche puntate il corteggiatore che, alle magazine di Uomini e Donne – pocodi sapere la decisione della giovane – ha raccontato: Non so se si possa parlare di un vero e proprio colpo di fulmine, ma sicuramente ci siamo trovati immediatamente con gli sguardi.chemi portasse in esterna, in studio avevamo iniziato a studiarci con gli occhi. Poi, durante l’uscita, si è acceso qualcosa in più e ci siamo trovati a parlare anche di argomenti non banali. È nato tutto con uno sguardo. … Con lei sto bene ed è tutto così inaspettato. Sono molto contento e ...

