Uomini e donne, Alessandro: "Io e Stefania abbiamo fatto l'amore, ma ho tradito la sua fiducia" (Di venerdì 25 settembre 2020) Uomini e donne, oggi è andata in onda la puntata che chiude la nuova settimana di registrazioni. Protagonisti dell'appuntamento con il dating show di Canale 5 sono stati Alessandro e Stefania, che non si sono fatti scrupoli a parlare della loro vita privata. Tra i due l'intesa è palpabile, e infatti sono tra i più amati del cast del programma, sebbene Stefania abbia qualche riserva nei confronti di Alessandro, che l'avrebbe in qualche modo tradita: Volevo sedermi oggi e dire "usciamo dal programma". Ma non va così perchè diciamo che hai sbagliato su un concetto molto importante dal mio punto di vista. ... Ci siamo confidati una cosa e avevamo deciso di non dirla a nessuno e invece lui l’ha detta alla redazione. Nello studio di ... Leggi su blogo (Di venerdì 25 settembre 2020), oggi è andata in onda la puntata che chiude la nuova settimana di registrazioni. Protagonisti dell'appuntamento con il dating show di Canale 5 sono stati, che non si sono fatti scrupoli a parlare della loro vita privata. Tra i due l'intesa è palpabile, e infatti sono tra i più amati del cast del programma, sebbeneabbia qualche riserva nei confronti di, che l'avrebbe in qualche modo tradita: Volevo sedermi oggi e dire "usciamo dal programma". Ma non va così perchè diciamo che hai sbagliato su un concetto molto importante dal mio punto di vista. ... Ci siamo confidati una cosa e avevamo deciso di non dirla a nessuno e invece lui l’ha detta alla redazione. Nello studio di ...

PiazzapulitaLA7 : La pandemia ha messo in risalto ancora di più le disuguaglianze che ci sono tra uomini e donne. Tiziana Ferrario… - OrnellaVanoni : Possiamo cantare per le donne, possiamo scrivere delle donne, possiamo scendere in piazza per le donne, possiamo pe… - micheleemiliano : È il momento di prendere una decisione che spetta a me e che non posso delegare a nessun altro: comporre la Giunta… - Kiarits : @estebanfaqueriz Il mio scetticismo non è per il genere maschile,ma per gli ultimi post lanciati come slogan da aut… - toysblogit : Uomini e donne, Alessandro: 'Io e Stefania abbiamo fatto l'amore, ma ho tradito la sua… -