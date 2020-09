Tottenham, Bale: “Non vedo l’ora di scendere in campo, al Real sono cresciuto” (Di venerdì 25 settembre 2020) “Non mi pento di nulla. Voglio solo giocare a calcio, tutto quello che viene detto fuori dal rettangolo verde non mi importa. Voglio solo indossare di nuovo la maglia degli Spurs“. Gareth Bale è pronto per affrontare la sua seconda esperienza al Tottenham. Il gallese, intervistato da Sky Sports, ha salutato il Real Madrid chiudendo un rapporto piuttosto burrascoso: “È chiaro che andare in un paese diverso, confrontarsi con una cultura diversa, ti fa crescere come persona, e non solo come calciatore – ha detto Bale -. Devi imparare ad affrontare le situazioni in cui sei coinvolto e io ho vissuto situazioni di grande pressione“. Ora, però, il pensiero va solamente sugli Spurs: “Abbiamo una grande squadra che sta andando molto bene. Ovviamente da quando ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) “Non mi pento di nulla. Voglio solo giocare a calcio, tutto quello che viene detto fuori dal rettangolo verde non mi importa. Voglio solo indossare di nuovo la maglia degli Spurs“. Garethè pronto per affrontare la sua seconda esperienza al. Il gallese, intervistato da Sky Sports, ha salutato ilMadrid chiudendo un rapporto piuttosto burrascoso: “È chiaro che andare in un paese diverso, confrontarsi con una cultura diversa, ti fa crescere come persona, e non solo come calciatore – ha detto-. Devi imparare ad affrontare le situazioni in cui sei coinvolto e io ho vissuto situazioni di grande pressione“. Ora, però, il pensiero va solamente sugli Spurs: “Abbiamo una grande squadra che sta andando molto bene. Ovviamente da quando ...

