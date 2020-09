Svelato il messaggio in codice che il fidanzato di Adua le ha detto sottovoce (Di sabato 26 settembre 2020) Adua Del Vesco ieri sera al Grande Fratello Vip ha incontrato il fidanzato Julian Condor che le ha detto di dare un taglio col passato e di vivere la sua esperienza all’interno della casa. Durante il momento dei saluti Julian si è messo le mani alla bocca ed ha sussurrato alla fidanzata una frase in tedesco, che il popolo di Twitter ha codificato in “sprich nicht”, ovvero “non parlare”. Un messaggio in codice che potrebbe alludere all’AresGate, che Mediaset ha messo per il momento in blacklist censurando tutti i video che ne parlano. Ovviamente si tratta di una incomprensione, dato che Julian non dice sprich nicht, bensì “ich liebe dich”, ovvero “ti amo”. Il messaggio in codice del ... Leggi su biccy (Di sabato 26 settembre 2020)Del Vesco ieri sera al Grande Fratello Vip ha incontrato ilJulian Condor che le hadi dare un taglio col passato e di vivere la sua esperienza all’interno della casa. Durante il momento dei saluti Julian si è messo le mani alla bocca ed ha sussurrato alla fidanzata una frase in tedesco, che il popolo di Twitter ha codificato in “sprich nicht”, ovvero “non parlare”. Uninche potrebbe alludere all’AresGate, che Mediaset ha messo per il momento in blacklist censurando tutti i video che ne parlano. Ovviamente si tratta di una incomprensione, dato che Julian non dice sprich nicht, bensì “ich liebe dich”, ovvero “ti amo”. Ilindel ...

