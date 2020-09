Ruth Bader Ginsburg, camera ardente a Capitol Hill: è la prima volta per una donna (Di venerdì 25 settembre 2020) L’ultima barriera Ruth Bader Ginsburg l’ha abbattuta dopo la sua morte: la giudice della Corte Suprema statunitense sarà la prima donna ad avere la camere ardente a Capitol Hill. Un onore riservato solo altre 33 volte nella storia ad alcuni presidenti, membri del governo e a cittadini eccezionali, come il reverendo John Lewis. RBG, come era popolarmente conosciuta negli Usa, è morta lo scorsa settimana a 87 anni: sarà inoltre la prima persona di religione ebraica a ricevere tale riconoscimento e solo la seconda giudice della Corte Suprema. Il primo, William Howard Taft, era stato anche presidente. Presenti, tra i tanti che le rendono omaggio oggi, anche il candidato democratico alla Casa Bianca Joe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 settembre 2020) L’ultima barrieral’ha abbattuta dopo la sua morte: la giudice della Corte Suprema statunitense sarà laad avere la camere. Un onore riservato solo altre 33 volte nella storia ad alcuni presidenti, membri del governo e a cittadini eccezionali, come il reverendo John Lewis. RBG, come era popolarmente conosciuta negli Usa, è morta lo scorsa settimana a 87 anni: sarà inoltre lapersona di religione ebraica a ricevere tale riconoscimento e solo la seconda giudice della Corte Suprema. Il primo, William Howard Taft, era stato anche presidente. Presenti, tra i tanti che le rendono omaggio oggi, anche il candidato democratico alla Casa Bianca Joe ...

Davide : E brava a La Stampa che fa un articolo su un fatto evidentemente inesistente, prendendo spunto da un sito satirico… - FiorellaMannoia : “ Non chiedo favori per il mio sesso, chiedo solo che smettano di calpestarci” Addio a Ruth Bader Ginsburg. Seconda… - francescocosta : Mentre stavo scrivendo la newsletter, stanotte, è arrivata una notizia enorme che sconvolge – per l'ennesima volta… - AntonioCampo4 : RT @FactaNews: Come una foto, satirica e creata con un fotomontaggio, di @KingJames mentre indossa un colletto bianco ispirato all'abbiglia… - fattoquotidiano : Ruth Bader Ginsburg, camera ardente a Capitol Hill: è la prima volta per una donna -